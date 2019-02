Kosovarischer Premier will keine „Grenzkorrektur“

Thaci hatte laut Medienberichten während eines Aufenthaltes in Washington in der Vorwoche erneut einen Gebietsaustausch mit Serbien aufs Tapet gebracht. Sollte eine „kleine Grenzkorrektur“ der Preis für ein umfassendes Normalisierungsabkommen mit Serbien sein, so wäre dies annehmbar, sagte der kosovarische Staatschef bei einer Podiumsdiskussion der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations.