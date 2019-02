Oft mehr als 30 Grad: Ärger über Hitze-Wohnung

Schweißtreibend warm wird es täglich in der Wohnung von Wolfgang Seyfried, in der er mit seiner Frau und dem schwerbehinderten Sohn lebt. Selbst offene Fenster reduzieren die Temperatur nicht, Spitzenwerte lagen bei mehr als 30 Grad, an „kühlen“ Tagen hat es nur 25 Grad. Für Seyfried sind die Lüftungsanlagen eines unterhalb gelegenen türkischen Lokals verantwortlich. Zeitweise habe man auch mit Gestank zu kämpfen. „Nach Beschwerden wird es für kurze Zeit besser“, so Seyfried.