So will Floridsdorf den Alkohol verbannen

Seit Jahren ringen die Fraktionen um die Verbotszone. Nun haben sich SPÖ, FPÖ, ÖVP und die Liste Wir für Floridsdorf (WIFF) auf einen räumlichen Geltungsbereich geeinigt. Dieser umfasst nicht nur den Platz vor dem Bahnhof selbst (Jonasplatz), sondern auch umliegende Grün- und Freiflächen und ein paar Gassen. Die vier Parteien werden die Zone am Mittwoch so beschließen. Die Grünen und - unverständlicherweise - auch die Neos sind dagegen. Bis das Verbot tatsächlich in Kraft tritt, kann es allerdings etwas dauern.