Micaela Schäfer sucht Porno-Amateurinnen im Netz

Das bekannte Erotikmodel Micaela Schäfer geht neue Wege: Nachdem sie selbst schon mehrmals als Kandidatin in Shows angetreten ist und Reality-Formate moderiert hat, bringt sie jetzt ihre eigene Casting-Show ins Internet und Fernsehen. Darint sucht sie den „Amateur-Star 2019“. Fünf Kandidatinnen treten unter der Moderation von Schäfer an, den begehrten Titel zu gewinnen. Mit von der Partie sind Sarah Joelle, Bonnie Stylez, Aby Action, Mia Blow und (Real) Barbie of Berlin.