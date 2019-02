Das ist Österreichs Team für Hallen-EM in Glasgow

Bendrat hatte heuer die Norm über 60 m Hürden von 8,24 Sekunden nur um eine Hundertstel verpasst, hat aber das Limit im Vorjahr mit 8,02 erzielt, eine Leistung, die der Europäische Verband anerkennt. Kronsteiner fehlten bislang mit 16,41 m nur neun Zentimeter auf die offizielle Norm, da er aber 13. in der aktuellen Europarangliste ist, wurde er ebenso nominiert wie Pauer, die in Madrid am vergangenen Freitag über 3000 m in 9:07,63 die geforderte Zeit nur um 2,63 Sekunden verpasst hatte. Pauer ist derzeit 21. in Europa. So entschied sich der ÖLV in diesen Fällen jeweils für eine sofortige Nominierung. Noch haben die Athleten aber ohnehin die Chance, mit einer Limit-Erfüllung selbst alle Bedenken vom Tisch zu wischen. Pro Nation kann jeder Mitgliedsverband jedoch einen Teilnehmer pro Disziplin nominieren, über die Teilnahme entscheiden hier die Technischen Delegierten des Europäischen Verbandes.