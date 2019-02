Eidechse gejagt: Mädchen stürzt von Spitalsdach

Mädchen besuchte seinen kranken Vater

Angestellte des Krankenhauses hörten die Schreie des Mädchens, dessen Vater in dem Spital gerade behandelt wird, und setzten alle Hebel in Bewegung, um die Kleine vor dem Sturz in die Tiefe zu bewahren. Mit Glück und vereinten Kräften gelang die Heldentat: Eine Krankenschwester beugte sich, gehalten von ihren Kollegen, zu dem Mädchen hinab, ergriff seine Hände und zog es in Sicherheit.