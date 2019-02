Dabei sein beim „Dogs Professional“-Kongress 2019!

Beim "Dogs Professional"-Kongress 2019 stehen wieder spannende Vorträge und interaktive Einheiten aus dem Hundetrainings-Alltag am Programm, etwa zu den Themen Jagdverhalten in der Stadt, Bissprävention und Körpersprache. Teilnehmer können die Gelegenheit nutzen, sich einen Wissensvorsprung zu verschaffen und sowohl mit den Kollegen als auch den Experten in den Vortragspausen und beim gemeinsamen Mittagessen zu diskutieren. Das Ziel: Sich in der täglichen Arbeit von neuen Methoden und Ideen inspirieren zu lassen.