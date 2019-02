Leondings Stadtchef tritt mit Ende Februar zurück

„Ich gehe, weil ich will, nicht, weil ich muss!“

„Ich hab schon immer gesagt, dass ich 2021 nicht mehr bei der Bürgermeisterwahl antreten werde. Für mich persönlich ist es ein guter Zeitpunkt aufzuhören“, so Brunner. Mit dem Rücktritt von Walter Brunner wird eine Neuwahl in Leonding nötig. Geht´s nach dem scheidenden Bürgermeister soll ihm seine Stellvertreterin, Sabine Naderer-Jelinek, die zumindest für die Übergangszeit ab März die Amtsgeschäfte übernimmt, nachfolgen. Die 37-jährige ist seit 2013 Vizebürgermeisterin von Leonding und arbeitet sonst in der Kommunikationsabteilung der Arbeiterkammer Oberösterreich. „Ich habe schon bei meinem Amtsantritt als gewusst, dass dieser Tag irgendwann kommen würde, darum konnte ich mich darauf auch vorbereiten“, so Naderer-Jelinek in ihrem ersten Statement.