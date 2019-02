Brand in Pflegeheim „fahrlässig“ herbeigeführt

Bettlägrige udn demente Patienten

Was den Einsatz, zu dem fünf weitere Feuerwehren aus der Umgebung als Unterstützung anrückten, erschwerte: Zahlreiche Bewohner des Heims sind bettlägerig oder dement. Weil die Brandschutztüren ihren Zweck erfüllten, musste nur ein Teil des ersten Stocks evakuiert werden: In Summe wurden neun Heimbewohner und zwei Mitarbeiterinnen in Sicherheit gebracht. Sie kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus, konnten teilweise aber bereits am Sonntag wieder entlassen werden.