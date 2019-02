„Eine Rückkehr ist für mich kein Thema“

Meine Familie lebt noch in Saalfelden, mein Bruder in der Stadt Salzburg. Mein Freundeskreis hier in Saalfelden ist auch noch hier. Und unsere standesamtliche Hochzeit war auch hier. Die Verbindung ist noch groß, wenn ich länger als zwei Tage frei habe, bin ich fast immer hier. Auch im Winter komme ich immer gerne her. Und meine Frau kommt ja auch aus Salzburg.