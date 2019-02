Lugners Stargast wieder einmal „sehr schwierig“

Richard Lugner hat es mit seinem Opernballgast für das Spektakel am 28. Februar offenbar wieder einmal nicht ganz einfach. Die Person sei „sehr schwierig“, meinte der Baumeister am Dienstag. So musste etwa ein bereits fixierter Zweitgast wieder kurzfristig ausgeladen werden, da der Erstgast offenbar keine Konkurrenz in der Loge wünscht.