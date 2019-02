„Chancen nicht genutzt!“ Rosberg kritisiert Vettel

„Bottas kann mehr“

Anschließend bekam Valtteri Bottas das bei den Silberpfeilen freigewordene Cockpit. Dem Finnen traut Rosberg in seiner dritten Saison beim Werksteam zu, Weltmeister Lewis Hamilton mehr attackieren zu können. „Bottas kann mehr, als er zuletzt gezeigt hat. Wenn er einen sehr guten Start in die Saison hat und Lewis teilweise die Motivation verliert, was ihm ja manchmal passiert, und er in eine Art Tal fällt, kann sich so eine Dynamik sehr ändern“, meint Rosberg.