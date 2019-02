Neuner: Giftmüllfässer kommen in Untertagedeponie

Neuner Lederfabrik: Gefahrenstoffe sollen nicht in die Umwelt

Dass Gefahrenstoffe erneut in die Umwelt gelangen, wie zuletzt bei der Sanierung einer Chemie-Altlast in Brückl, will man unbedingt vermeiden. „Es gibt eine wasserrechtliche Bauaufsicht. Wir haben unangekündigte Kontrollen veranlasst, ob eine richtige Trennung erfolgt. Die Baustoffe müssen in verschiedene Kategorien eingeteilt und dann entsprechend der Klassen verbracht werden“, erklärt Albert Kreiner, Leiter der für Abfallwirtschaft und Altlastensanierung zuständigen Abteilung im Land Kärnten.