Soros: „Europa ist am Weg in einen Albtraum“

Und in Italien - wo viele Flüchtlinge auf den Weg in die EU erstmals ankommen - wurde 2017 mit der strikten Forderung nach der Einhaltung des Dublin Abkommens ein schwerwiegender Fehler gemacht, so der Milliardär. Denn seither sind die EU-Gegner mehr und mehr im Aufwind. „Mit dem damaligen Kurs wurde die Wählerschaft in die Arme der Fünf-Sterne-Bewegung getrieben“, so Soros.