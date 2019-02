Harden zum 30. Mal mit mindestens 30 Punkten

James Harden spielt in der NBA weiter groß auf. Der 29-Jährige mit dem markanten Vollbart erzielte beim 120:104-Heimsieg der Houston Rockets über die Dallas Mavericks 31 Punkte, womit er zum 30. Mal in Serie die 30-Zähler-Marke knackte. Harden fehlen aber noch immer 35 weitere solche Leistungen auf den NBA-Rekord von Wilt Chamberlain (65 in der Saison 1961/62).