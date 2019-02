Pentagon-Chef setzt seine Überraschungstour fort

Nach seinem überraschenden Besuch in Afghanistan am Montag ist US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Dienstag zu einem ebenfalls nicht angekündigten Besuch in den Irak gereist. Bei dem Besuch dürfte es vor allem um die künftige US-Militärpräsenz im Irak gehen. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich mit der Äußerung für Empörung gesorgt, dass US-Streitkräfte vom Irak aus „den Iran überwachen“ sollten.