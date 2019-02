„Langweilige“ Kombi? ÖSV-Boss ändert seine Meinung

Wenn es die letzte große Alpine Kombination gewesen sein soll, dann hat sie mit Alexis Pinturault als WM-Goldmedaillengewinner in Aare jedoch einen würdigen Schlusspunkt gesetzt. Passenderweise folgt am Dienstag nach den Weltmeisterschaften ein City Event in Stockholm - die Parallelrennen sind die Herausforderer der klassischen Disziplin, für beides zugleich wird es kaum eine Zukunft geben. Seine Meinung zur Kombination „inzwischen ein bisschen geändert“ hat ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel.