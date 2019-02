Hirschers Rivale präsentiert sich in Hochform

Die Ehefrau an der Seite

Seit gestern hat Pinturault endlich auch die erste Goldmedaille seiner Karriere um den Hals hängen. „In diesem Gold steckt viel, viel harte Arbeit“, weiß Pinturault. Dessen Frau Romane als Presse-Koordinatorin immer an der Seite ist. Das Gold könnte für die Ewigkeit sein. Denn es ist gut möglich, dass die Kombi 2021 in Cortina gar nicht mehr im WM-Programm steht. Morgen tagt der Weltverband FIS in Åre zu diesem Thema.