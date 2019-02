Kinderporno verschickt: Facebook zeigte Mann an

„Wissen Sie denn, ob in Afghanistan Sex mit Kindern verboten ist?“, fragte die Richterin am Landesgericht Innsbruck den Angeklagten (29) aus dem islamischen Land. Dieser verneinte und fand demzufolge auch nichts Unrechtmäßiges an der Weiterleitung eines Kinderporno-Videos auf Facebook. Verurteilt wurde er trotzdem.