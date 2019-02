Schweighöfer: „Wir verliebten uns beim Tee“

Das Versteckspiel hat ein Ende

Es muss wohl an den Liebesgefühlen liegen, dass sich der Schauspieler in Bezug auf sein Privatleben ungewohnt redefreudig zeigte. „Jetzt ist es endlich raus!“, so Schweighöfer erleichtert. „Jetzt wissen es alle, jetzt geht es zurück zum normalen Instagram-Leben.“ Fotos von ihm und der Schauspielkollegin, wie kürzlich in inniger Umarmung, werden wir in der nächsten Zeit also öfters zu sehen bekommen.