Lkw-Fahrer blieb gleich zweimal im Schnee hängen

Bürgermeister wünscht sich schärfere Kontrollen

Wilding ist ohnehin mit seiner Geduld am Ende: „Unsere Gemeinde leidet immer mehr unter den Kolonnen, die über die B114 rollen. Meine Forderung an das Land Steiermark, dass es ein ganzjähriges Verbot für Lkw über 7,5 Tonnen braucht, ausgenommen Ziel- und Quellverkehr, gibt es schon länger.“ Sollte dies gesetzlich nicht umsetzbar sein, regt Wilding eine Gesetzesänderung auf Bundesebene an: „Wir müssen die Tourismusorte vor dem Schwerverkehr schützen. Mit dem ehemaligen Verkehrsminister Jörg Leichtfried waren wir da auf einem guten Weg, aber jetzt ruht die Sache wieder.“