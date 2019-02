Sex-Täter fasste um ein Jahr höhere Haftstrafe aus

Der Vergewaltigungsversuch passierte im Juni 2017. Der damals 33-Jährige hatte eine Frau in Linz niedergestoßen. Sie fiel in ein Gebüsch, der Angreifer stürzte sich auf sein Opfer, hielt es an der Schulter fest, zog der Frau die Hose hinunter und versuchte, den Beischlaf zu vollziehen. Die geschockte Frau rief laut um Hilfe, konnte so Passanten aufmerksam machen, die das Schlimmste verhinderten.