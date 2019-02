Stadt und Eigentümer bei „Post City“ endlich einig

„Wir wollten kein politisches Papier und haben deshalb interne und externe Experten an einen Tisch geholt, um die städtebaulichen Vorgaben für die Post City auszuarbeiten“, erklärt FP-Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein. Diese Vorgangsweise hat sich ausgezahlt. Denn Landschaftsplanerin Sabine Dessovic, Architekt Andreas Kleboth und Gestaltungsbeiratsmitglied Bernhard Vlay fassten mit städtischen Bauexperten auf Grundlage der Vorstellungen von Hein und SP-Stadtchef Klaus Luger in einem neunseitigen Manuskript zusammen, wie man die Voraussetzungen, Stärken und Potenziale der Liegenschaft in Top-Lage beim Linzer Hauptbahnhof am optimalsten nützen könnte.