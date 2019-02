Blauracke in Bedrängnis: Ungarn um Hilfe angerufen

Um all jene Vögel, die sich hauptsächlich von Großinsekten ernähren, steht es von Jahr zu Jahr schlechter. Weiß-grünes Paradebeispiel: die Blauracke. „Vor 50 Jahren war diese Art bei uns noch weit verbreitet. Klimawandel und Veränderungen in der Landwirtschaft gehen dem Vogel aber zunehmend an den Kragen“, weiß Gerhard Rupp vom Land Steiermark.