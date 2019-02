Das ist unser Kombi-Team für die Seefeld-WM

Gruber hat vor Lahti in Ramsau als ebenfalls Siebenter nur ein weiteres Top-Ten-Resultat geschafft. Denifl schrieb mit Rang sechs Ende November in Ruka und seit Ende Jänner als Dritter in Trondheim sowie in Klingenthal (10., 8.) und Lahti (10.) mehrmals dick an. Trotzdem darf Gruber nach Seefeld. „Ich bin natürlich überglücklich, dass ich bei der Heim-WM dabei sein darf. Es war für mich heuer nicht leicht, ich habe einige Täler gehabt in punkto Springen. Jetzt bin ich aber wieder auf einem guten Weg“, war der 36-Jährige erleichtert.