Klar ist es schlau und interessant, sich umzuhören und herauszufinden: Was ist hot und was not. Schlussendlich muss sich aber nur einer wohlfühlen in seinem Wohnzimmer, und das ist der oder die BewohnerInnen. Außerdem hat es einfach so gar keinen Stil, stets krampfhaft dem letzten Trend hinterher zu hecheln. Man bedenke: Zeitlos währt auch bei Wohnaccessoires am längsten.