Durchschnittlich alle zehn bis 15 Jahre ist es soweit: Eine neue Küche wird gekauft. Dieses relativ seltene und daher umso wichtigere Ereignis will daher gut geplant sein. Wie man am besten bei der Planung vorgeht, was es beim Küchenkauf zu beachten gibt und welche Fragen unbedingt vorher abgeklärt werden sollten, erfahren Sie hier.