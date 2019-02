Kokain, Heroin und Handys: Wärter als Dealer?

Kokain, Heroin und Handys in einer niederösterreichischen Justizanstalt und ein Justizwachebeamter, der dabei eine wichtige Rolle gespielt haben soll. Der Mann soll Häftlinge mit Drogen und Telefonen versorgt und sich damit ein fettes Zubrot verdient haben. Nach andauernden Observationen schlugen Polizeibeamte am Montag vor Dienstbeginn in Hirtenberg (Bez. Baden) zu und nahmen den Wärter mit. Die Ermittlungen laufen weiter!