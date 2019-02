So reich sind Bischöfe: Bistum Gurk an der Spitze!

Kärnten mit 175 Millionen an der Spitze

Der jeweilige Bischof verwaltet das Mensalgut treuhändisch und kann Erträge für die Leitung der Diözese, die Instandhaltung von Bistum-Gebäuden und für soziale Zwecke aufwenden. Dabei tut sich der Kärntner Bischof mit 175 Millionen Euro viel leichter als seine Kollegen: In Salzburg soll das Bistum nur sechs Millionen wert sein, im Burgenland 7,6, in Niederösterreich 19, in der Steiermark 29, in Oberösterreich 32, in Wien 152 Millionen.