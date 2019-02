Flugtaxis könnten schon in sechs Jahren fliegen

Um die Frage zu beantworten, wann und wo die autonomen Flugkapseln zuerst unterwegs sein werden, schauten sich die Autoren diverse Faktoren an. Ein wichtiger Punkt ist die Häufigkeit von Staus, denn je schlimmer die Verkehrssituation, desto eher würden die Menschen in die Luft ausweichen. Dazu kommen Faktoren wie lokale Transportkosten, politische Stabilität und die Offenheit gegenüber technologischen Innovationen. Laut Studie gibt es derzeit in weltweit 50 Städten Vorreiterprojekte für Flugtaxis.