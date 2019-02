Jetzt kommt die Video-Überwachung in Taxis

Es ist eine besondere Anhäufung von Überfällen auf Taxifahrer – vor allem in der steirischen Landeshauptstadt. In der Nacht auf Sonntag brachte eine 55-Jährige drei Männer in die Gaswerkstraße (Bezirk Eggenberg), als ihr plötzlich eine Pistole am Nacken angesetzt und Bargeld verlangt wurde. Die Frau weigerte sich und drückte aufs Gaspedal – die Täter flüchteten.