Paket muss stimmen

Kultur ist für den Ingenieur ohnehin massiv in der Salzburger DNA verankert, der Begriff selber macht ihn stolz. „Salzburg ist ja nicht die größte Stadt, aber mit der Marke Mozart weltweit ein Begriff, ein Aha-Effekt.“ Und führt zur jüngsten Kulturkonsumation von Harry, der diese Kurzform zum Unwillen seiner Mutter von Polit-Strategen verpasst bekam. „Ich habe mir Thamos angesehen, hat mir gefallen - wie Villazon überhaupt.“ Oper ist ihm lieber als klassische Konzerte, am meisten schätzt er gutes Kabarett. Der Faktor Kultur in der Wählergunst? „Ganz schwer abzuschätzen, das gesamte Paket muss für den Wähler stimmen.“ Wenn er eine Extra-Million € zweckgebunden ausgeben muss, wofür? „In Verdichtung kleiner Strukturen, mehr Kultur, mehr Beisl-Szene in die Stadtbezirke. Das belebt die Kommunikation.“ Mit Hochkultur und deren Finanzierung hat er als Vorsitzender des Festspielkuratoriums ohnehin viel zu tun - wenn er mal abschalten will, hört er „politisch unkorrekt Simply Red, früher Grönemeyer und Italo Pop, noch früher Andre Heller.“