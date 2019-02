Pkw prallte frontal gegen Schneeräumfahrzeug

Wie die Polizei berichtete, war der Pkw des Deutschen vermutlich aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern gekommen. Der 25-Jährige musste nach der Erstversorgung mit Verletzungen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Ötztalstraße war vorübergehend für den gesamten Verkehr gesperrt.