Hasenhüttl kritisiert Defensive: „Will kein Drama“

Arsenal auswärts folgt

„Ich will kein Drama machen, aber wir müssen sehr, sehr ehrliche Gespräche führen“, kündigte Hasenhüttl an. „Weil ansonsten könnte ich nicht in den Spiegel schauen und sagen, ich habe alles versucht, um sie in der Premier League zu halten.“ Im nächsten Spiel trifft Southampton auswärts am 24. Februar auf Arsenal. Auf Teneriffa weilt die Mannschaft bis Freitag.