Patient grob vernachlässigt: Betreuerin verurteilt

Die Anklage legte der Heimhelferin zur Last, nicht für Hilfe gesorgt zu haben, obwohl sie erkennen hätte müssen, dass diese notwendig gewesen wäre. Erst im November 2016 verständigte die Ehefrau des Patienten die Rettung. Was die Sanitäter in der Zwei-Zimmer-Wohnung vorfanden, schockierte die Rettungskräfte. Der Mann lag im eigenen eingetrockneten Kot, seine Haut hatte sich aufgrund von langem Liegen in unveränderter Position teilweise vom Rücken gelöst. Im Krankenbett befanden sich teils verschimmelte Essensreste, die Matratze war mit Urin getränkt. Die Wohnung roch den Angaben eines Sanitäters so streng, dass die Helfer nach ihrem Einsatz die Kleidung wechseln mussten.