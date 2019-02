Meghan: Verhältnis zu Vater „nicht mehr zu kitten“

Ein Interview, das eine gute Freundin der Herzogin in der letzten Woche dem US-„People“-Magazin gegeben hatte, ließ die ohnehin schon angespannte Situation zwischen Meghan und ihrem Vater endgültig eskalieren. Denn weil die Freundin über einen herzzerreißenden Brief berichtete, den die 37-jährige Gattin von Prinz Harry nach ihrer Traumhochzeit im letzten Mai an ihren Papa geschrieben hatte, berichtete, ließ dieser die privaten Zeilen am Wochenende in der „Daily Mail“ veröffentlichen.