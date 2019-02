Strache: Jeder Vater sollte Papamonat haben dürfen

Strache will österreichische Regelung statt EU-Richtlinie

Der Papamonat für alle sei in Planung, Strache erklärte allerdings: „Wir sind noch nicht zu einer gemeinsamen Lösung gekommen.“ Dennoch sei der Vizekanzler optimistisch, dass es zu einer gemeinschaftlichen Regelung mit dem Koalitionspartner kommen werde. Dafür müsse man auch keine EU-Richtlinie abwarten, die einen Vaterschaftsurlaub von zehn Tagen vorsieht, sondern er bevorzuge eine österreichische Regelung. „Alles was wir selbst lösen können, ist immer gut.“