Heiratet der Wendler seine 18-jährige Freundin?

Sie hat schon konkrete Hochzeitspläne

Grund genug für RTL nochmal nachzuhaken und die Schülerin um ein weiteres Gespräch zu bitten. Wenig kamerascheu stand diese sofort Rede und Antwort. Die 18-Jährige erzählte nicht nur, dass Michael Wendler ihr erster Freund sei, sondern auch, dass ihr Vater sich anfangs nicht gerade begeistert von ihrem Auserwählten gezeigt habe. Was nicht zuletzt an dem Altersunterschied von 28 Jahren lag.



Doch ob er will oder nicht - geht es nach Lauras Vorstellung ihrer Traumhochzeit, müsse ihr Vater sie zum Traualtar führen. Und der steht, wie sie sagt, nichts im Weg. „Er weiß auf jeden Fall, dass er den Antrag machen muss - aber das macht er auch. Der will das auch.“ Wie die Hochzeit aussehen soll, weiß Laura auch schon: „Ein schönes Kleid und ein Anzug sind mir schon wichtig. Von der Location - irgendwo im Warmen - vielleicht Florida.“