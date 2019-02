Betrüger gaukelt Liebe vor und kassiert 32.500 €

Via Facebook hatte der Betrüger im Sommer 2018 erstmals sein späteres Opfer kontaktiert. Er nützte dafür ein Fake-Profil. Zweimal traf er sich mit der Frau, in beiden Fällen übergab ihm diese Geld. Das erste Mal forderte er Geld für die Reparatur eines Leihautos, 2500 Euro gab ihm die Frau dafür. Im September „wollte er dann 30.000 Euro, um ein Erbe in Millionenhöhe antreten zu können“, schilderte Fürst. Das Geld sei für Anwalt und Notarkosten, erklärte er seinem Opfer.