„Noch Zehntausende IS-Kämpfer im Kriegsgebiet“

In seiner Funktion als Oberbefehlshaber von CENTCOM war Votel, der heuer in den Ruhestand geht, auch verantwortlich für den Kampf gegen den Islamischen Staat. Und auch wenn die gerade die letzte reine IS-Bastion in Syrien angegriffen wird, warnt der 60-Jährige: „Es gibt noch immer Zehntausende IS-Kämpfer über Syrien und den Irak verstreut. Sie mögen versprengt sein, aber die einzelnen Gruppen sind organisiert, es gibt eine Befehlskette, und sie haben eine Infrastruktur.“ Votel unterstützt damit die Aussage von Geheimdienstchef Dan Coats, wonach der Islamische Staat noch nicht besiegt sei, und stellt sich damit ebenfalls gegen die Aussage von US-Präsident Donald Trump.