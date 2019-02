Drogenlenker rast in Gruppe von Fußgängern

Drama in der Nacht auf Sonntag im südkalifornischen Städtchen Fullerton: Ein Drogenlenker (22) raste mit seinem Geländewagen auf einem Gehsteig in eine Gruppe von Fußgängern. Wie durch ein Wunder kamen alle Betroffenen mit dem Leben davon, allerdings mussten neun Personen in Krankenhäuser gebracht werden.