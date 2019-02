Ex-Innenminister rechnet mit Merkel-Asylpolitik ab

Migrationsexperte fordert "Flüchtlingsstädte" in Europa

Der deutsche Politikwissenschaftler Egbert Jahn schlug bei den „Werkstattgesprächen“ Alarm: „Wir werden eine Zunahme in den nächsten Jahrzehnten von Flucht haben!“, warnte der Migrationsexperte. Seiner Meinung nach sollten nach dem Vorbild von Flüchtlingslagern im Nahen Osten auch in Europa „Dauerflüchtlingsstädte“ entstehen. „Das Ziel wäre, abgeschottete Flüchtlingszentren zu bilden, in denen die Leute Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte sind“, sagte Jahn.