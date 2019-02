Titelverteidiger Hirscher reist Mittwoch nach Aare

Ski-Superstar Marcel Hirscher wird am Mittwoch in das Flugzeug nach Aare steigen. Seine Serviceleute und Vater Ferdinand haben sich am Montag mit Autos auf dem Weg in den Hohen Norden gemacht, um sich ab Dienstag mit den Schneeverhältnissen vertraut zu machen. Freilich gibt es schon genug Erfahrungswerte des Atomic-Teams, das seit Tagen auf den Pisten im WM-Ort testet und tüftelt.