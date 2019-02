Grammys: Das waren die modischen Tops und Flops

Lady Gaga strahlte in Celine-Dress

Lange fand man darauf auch Miley Cyrus und Lady Gaga. Doch nach dem legendären Fleischkleid bei den MTV Video Music Awards, einer Ankunft im Ei oder dem Domina-Look setzt Letztere nun auf Klasse. Sie ließ sich das glitzernde Celine-Kleid, das ursprünglich in Minilänge am Laufsteg präsentiert wurde, zum bodenlangen Hingucker ändern. Und auch die frischverheiratete „Wrecking Ball“-Sängerin hat sich einem modischen Wandel unterzogen. Ihren Anzug von Mogul sehen viele Modeexperten als Highlight des Abends.