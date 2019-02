US-Tierarzt schmuggelte Drogen in Hundewelpen

Der gebürtige Kolumbianer hatte den jungen Hunden das Rauschgift auf seiner Farm in seinem Heimatland operativ eingesetzt und die Welpen dann in die USA verschifft. Aber der Schmuggel flog 2005 auf dem Flughafen von New York auf. Elorez konnte mit falschen Papieren fliehen und ließ sich in Spanien nieder. Erst 2015 nahmen die Behörden den heute 39-Jährigen fest und lieferten ihn dann 2018 an die USA aus.