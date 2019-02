Brad Pitt schlich sich auf Jennifer Anistons Party

Mit Baseballkappe auf dem Kopf hat Brad Pitt am Wochenende versucht, sich unerkannt auf die Party seiner Ex-Gattin Jennifer Aniston zu schleichen. Vergebens: Paparazzi erwischten den Hollywoodstar beim Betreten des Sunset-Tower-Hotels in Los Angeles, in dem die Feier stattfand. Aber was lief an diesem Abend zwischen dem Ex-Ehepaar?