Stark! Hinteregger in kicker-Elf der Runde

Der Innenverteidiger habe beim 0:0 in Leipzig als „Spieler des Spiels“ durch guten Spielaufbau und Zweikampfstärke überzeugt, urteilte das Blatt. Hinteregger stand zum insgesamt dritten Mal in der Saison in der Elf der Runde. Der Kärntner rettete einmal im letzten Moment vor Poulsen und verhinderte somit den Sieg der „Bullen“.