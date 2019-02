Bienenstich

Für den Germteig in einer Schüssel nacheinander die warme Milch, das Ei, die weiche Butter, die Germ, den Kristallzucker und das Mehl miteinander zu einem sehr geschmeidigen Teig verkneten. Den Teig im Anschluss leicht in Klarsichtfolie geschlagen, an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen lassen.