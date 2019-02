Rapids Murg: „Traue uns gegen Inter alles zu“

Der 25. Einsatz winkt

Murg steht - inklusive Quali-Spiele - vor seinem 25. Europacup-Einsatz: „Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so viele Partien sind.“ Dass Rapid 2019 noch kein Pflichtspiel absolviert hat, sieht er nicht als Nachteil: „Da sind wir vielleicht sogar um die Spur frischer, müssen uns am Donnerstag auch was zutrauen. Bloß hinten drinnen stehen, wird nicht reichen.“