Experte fordert „Flüchtlingsstädte“ in Europa

Laut dem Migrationsexperten funktioniere die Abschottung der Flüchtlingslager in Ländern wie Jordanien oder Kenia gut. „Da ist kein Stacheldraht drum herum. Es funktioniert dadurch, dass die Flüchtlinge nur in den Lagern was zu essen kriegen. Außerhalb verhungern sie. Und sie bekommen keine Arbeit oder Sozialleistungen. Also bleiben sie in den Lagern“, sagte der Politikwissenschaftler in der Diskussionsrunde. Auf Basis dieser Überlegungen müsste seiner Meinung nach Lösungen in der europäischen Asylpolitik gefunden werden.